America's Car-Mart Aktie
WKN: 889634 / ISIN: US03062T1051
|Lukrative Americas Car-Mart-Investition?
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14.05.2026 16:04:16
NASDAQ Composite Index-Papier Americas Car-Mart-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Americas Car-Mart von vor 3 Jahren verloren
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Americas Car-Mart-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 83,05 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Americas Car-Mart-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 120,409 Americas Car-Mart-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 454,55 USD, da sich der Wert eines Americas Car-Mart-Anteils am 13.05.2026 auf 12,08 USD belief. Das entspricht einer Einbuße um 85,45 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Americas Car-Mart bezifferte sich zuletzt auf 103,00 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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