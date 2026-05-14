NASDAQ Composite Index-Papier Americas Car-Mart-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Americas Car-Mart von vor 3 Jahren verloren

Investoren, die vor Jahren in Americas Car-Mart-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Americas Car-Mart-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 83,05 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Americas Car-Mart-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 120,409 Americas Car-Mart-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 454,55 USD, da sich der Wert eines Americas Car-Mart-Anteils am 13.05.2026 auf 12,08 USD belief. Das entspricht einer Einbuße um 85,45 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Americas Car-Mart bezifferte sich zuletzt auf 103,00 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at