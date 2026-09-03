NASDAQ Composite Index-Papier Americas Car-Mart-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Americas Car-Mart von vor 3 Jahren verloren

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Americas Car-Mart-Aktie Investoren gebracht.

Das Americas Car-Mart-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 113,53 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Americas Car-Mart-Aktie investiert, befänden sich nun 0,881 Americas Car-Mart-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Americas Car-Mart-Papiere wären am 02.09.2026 1,96 USD wert, da der Schlussstand 2,23 USD betrug. Damit hätte sich das Investment um 98,04 Prozent verkleinert.

Americas Car-Mart erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 19,44 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at