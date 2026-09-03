America's Car-Mart Aktie
WKN: 889634 / ISIN: US03062T1051
|Americas Car-Mart-Investition im Blick
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03.09.2026 16:03:50
NASDAQ Composite Index-Papier Americas Car-Mart-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Americas Car-Mart von vor 3 Jahren verloren
Das Americas Car-Mart-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 113,53 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Americas Car-Mart-Aktie investiert, befänden sich nun 0,881 Americas Car-Mart-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Americas Car-Mart-Papiere wären am 02.09.2026 1,96 USD wert, da der Schlussstand 2,23 USD betrug. Damit hätte sich das Investment um 98,04 Prozent verkleinert.
Americas Car-Mart erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 19,44 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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