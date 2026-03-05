America's Car-Mart Aktie
WKN: 889634 / ISIN: US03062T1051
|Lukrative Americas Car-Mart-Anlage?
|
05.03.2026 16:03:36
NASDAQ Composite Index-Papier Americas Car-Mart-Aktie: So viel Verlust hätte ein Americas Car-Mart-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Das Americas Car-Mart-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 26,89 USD. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 1 000 USD in die Americas Car-Mart-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 37,189 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 761,62 USD, da sich der Wert eines Americas Car-Mart-Anteils am 04.03.2026 auf 20,48 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 23,84 Prozent verringert.
Die Marktkapitalisierung von Americas Car-Mart belief sich zuletzt auf 168,54 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
