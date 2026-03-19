America's Car-Mart Aktie

America's Car-Mart für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 889634 / ISIN: US03062T1051

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Frühe Investition 19.03.2026 16:04:01

NASDAQ Composite Index-Papier Americas Car-Mart-Aktie: So viel Verlust hätte ein Americas Car-Mart-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Americas Car-Mart-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Am 19.03.2023 wurde die Americas Car-Mart-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Americas Car-Mart-Papier bei 71,16 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1,405 Americas Car-Mart-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Americas Car-Mart-Aktie auf 11,31 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 15,89 USD wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 84,11 Prozent.

Der Börsenwert von Americas Car-Mart belief sich jüngst auf 94,38 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu America's Car-Mart Inc.

mehr Nachrichten