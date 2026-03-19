America's Car-Mart Aktie
WKN: 889634 / ISIN: US03062T1051
|Frühe Investition
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19.03.2026 16:04:01
NASDAQ Composite Index-Papier Americas Car-Mart-Aktie: So viel Verlust hätte ein Americas Car-Mart-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Am 19.03.2023 wurde die Americas Car-Mart-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Americas Car-Mart-Papier bei 71,16 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1,405 Americas Car-Mart-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Americas Car-Mart-Aktie auf 11,31 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 15,89 USD wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 84,11 Prozent.
Der Börsenwert von Americas Car-Mart belief sich jüngst auf 94,38 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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