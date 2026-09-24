America's Car-Mart Aktie

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WKN: 889634 / ISIN: US03062T1051

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Lukratives Americas Car-Mart-Investment? 24.09.2026 16:03:43

NASDAQ Composite Index-Papier Americas Car-Mart-Aktie: So viel Verlust hätte ein Americas Car-Mart-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Bei einem frühen Americas Car-Mart-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Die Americas Car-Mart-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Americas Car-Mart-Anteile betrug an diesem Tag 31,86 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Americas Car-Mart-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3,139 Americas Car-Mart-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 5,24 USD, da sich der Wert eines Americas Car-Mart-Anteils am 23.09.2026 auf 1,67 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 94,76 Prozent eingebüßt.

Zuletzt verbuchte Americas Car-Mart einen Börsenwert von 14,16 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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