America's Car-Mart Aktie
WKN: 889634 / ISIN: US03062T1051
|Lukratives Americas Car-Mart-Investment?
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24.09.2026 16:03:43
NASDAQ Composite Index-Papier Americas Car-Mart-Aktie: So viel Verlust hätte ein Americas Car-Mart-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Die Americas Car-Mart-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Americas Car-Mart-Anteile betrug an diesem Tag 31,86 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Americas Car-Mart-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3,139 Americas Car-Mart-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 5,24 USD, da sich der Wert eines Americas Car-Mart-Anteils am 23.09.2026 auf 1,67 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 94,76 Prozent eingebüßt.
Zuletzt verbuchte Americas Car-Mart einen Börsenwert von 14,16 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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