NASDAQ Composite Index-Papier Americas Car-Mart-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Americas Car-Mart von vor 10 Jahren bedeutet

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Americas Car-Mart-Aktie gebracht.

Die Americas Car-Mart-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 26,57 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 3,764 Americas Car-Mart-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 29.04.2026 auf 12,17 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 45,80 USD wert. Das entspricht einem Schwund von 54,20 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Americas Car-Mart belief sich zuletzt auf 104,75 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at