NASDAQ Composite Index-Papier Americas Car-Mart-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Americas Car-Mart von vor 5 Jahren bedeutet

Vor Jahren in Americas Car-Mart-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Americas Car-Mart-Papier via Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete das Papier bei 149,01 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die Americas Car-Mart-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 67,110 Americas Car-Mart-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 22.04.2026 gerechnet (13,66 USD), wäre die Investition nun 916,72 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 90,83 Prozent verringert.

Die Marktkapitalisierung von Americas Car-Mart belief sich zuletzt auf 107,46 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at