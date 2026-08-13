NASDAQ Composite Index-Papier Americas Car-Mart-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Americas Car-Mart von vor 5 Jahren bedeutet

Anleger, die vor Jahren in Americas Car-Mart-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Die Americas Car-Mart-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Americas Car-Mart-Papiers betrug an diesem Tag 163,02 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,613 Americas Car-Mart-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 1,93 USD, da sich der Wert einer Americas Car-Mart-Aktie am 12.08.2026 auf 3,15 USD belief. Mit einer Performance von -98,07 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Americas Car-Mart war somit zuletzt am Markt 26,85 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at