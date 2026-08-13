America's Car-Mart Aktie
WKN: 889634 / ISIN: US03062T1051
|Americas Car-Mart-Anlage
|
13.08.2026 16:03:50
NASDAQ Composite Index-Papier Americas Car-Mart-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Americas Car-Mart von vor 5 Jahren bedeutet
Die Americas Car-Mart-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Americas Car-Mart-Papiers betrug an diesem Tag 163,02 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,613 Americas Car-Mart-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 1,93 USD, da sich der Wert einer Americas Car-Mart-Aktie am 12.08.2026 auf 3,15 USD belief. Mit einer Performance von -98,07 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Americas Car-Mart war somit zuletzt am Markt 26,85 Mio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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