America's Car-Mart Aktie

America's Car-Mart für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 889634 / ISIN: US03062T1051

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Americas Car-Mart-Anlage 13.08.2026 16:03:50

NASDAQ Composite Index-Papier Americas Car-Mart-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Americas Car-Mart von vor 5 Jahren bedeutet

Anleger, die vor Jahren in Americas Car-Mart-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Die Americas Car-Mart-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Americas Car-Mart-Papiers betrug an diesem Tag 163,02 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,613 Americas Car-Mart-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 1,93 USD, da sich der Wert einer Americas Car-Mart-Aktie am 12.08.2026 auf 3,15 USD belief. Mit einer Performance von -98,07 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Americas Car-Mart war somit zuletzt am Markt 26,85 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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