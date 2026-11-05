America's Car-Mart Aktie
WKN: 889634 / ISIN: US03062T1051
|Hochrechnung
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05.11.2026 16:03:50
NASDAQ Composite Index-Papier Americas Car-Mart-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Americas Car-Mart von vor 5 Jahren bedeutet
Heute vor 5 Jahren wurden Americas Car-Mart-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 126,09 USD. Wer vor 5 Jahren 100 USD in die Americas Car-Mart-Aktie investiert hat, hat nun 0,793 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Americas Car-Mart-Papiers auf 1,26 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1,00 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 99,00 Prozent verringert.
Der Börsenwert von Americas Car-Mart belief sich jüngst auf 10,07 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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