America's Car-Mart Aktie
WKN: 889634 / ISIN: US03062T1051
|Investmentbeispiel
|
04.06.2026 16:04:03
NASDAQ Composite Index-Papier Americas Car-Mart-Aktie: So viel Verlust hätte eine Americas Car-Mart-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr wurden Trades Americas Car-Mart-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Americas Car-Mart-Anteile bei 52,09 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Americas Car-Mart-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 191,975 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Americas Car-Mart-Aktien wären am 03.06.2026 1 414,86 USD wert, da der Schlussstand 7,37 USD betrug. Das entspricht einer Einbuße um 85,85 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Americas Car-Mart bezifferte sich zuletzt auf 69,39 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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