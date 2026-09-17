America's Car-Mart Aktie
WKN: 889634 / ISIN: US03062T1051
|Rentable Americas Car-Mart-Anlage?
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17.09.2026 16:03:47
NASDAQ Composite Index-Papier Americas Car-Mart-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Americas Car-Mart von vor 10 Jahren bedeutet
Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem Americas Car-Mart-Papier statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 38,12 USD. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 10 000 USD in die Americas Car-Mart-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 262,329 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 474,82 USD, da sich der Wert eines Americas Car-Mart-Anteils am 16.09.2026 auf 1,81 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 95,25 Prozent eingebüßt.
Zuletzt ergab sich für Americas Car-Mart eine Börsenbewertung in Höhe von 14,02 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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