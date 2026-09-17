NASDAQ Composite Index-Papier Americas Car-Mart-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Americas Car-Mart von vor 10 Jahren bedeutet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Americas Car-Mart-Investment gewesen.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem Americas Car-Mart-Papier statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 38,12 USD. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 10 000 USD in die Americas Car-Mart-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 262,329 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 474,82 USD, da sich der Wert eines Americas Car-Mart-Anteils am 16.09.2026 auf 1,81 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 95,25 Prozent eingebüßt.

Zuletzt ergab sich für Americas Car-Mart eine Börsenbewertung in Höhe von 14,02 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at