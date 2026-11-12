America's Car-Mart Aktie

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WKN: 889634 / ISIN: US03062T1051

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Langfristige Investition 12.11.2026 16:03:44

NASDAQ Composite Index-Papier Americas Car-Mart-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Americas Car-Mart von vor 10 Jahren angefallen

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Americas Car-Mart-Aktien gewesen.

Vor 10 Jahren wurde das Americas Car-Mart-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 40,60 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in das Americas Car-Mart-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 24,631 Americas Car-Mart-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 23,61 USD, da sich der Wert einer Americas Car-Mart-Aktie am 11.11.2026 auf 0,96 USD belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 97,64 Prozent verringert.

Der Börsenwert von Americas Car-Mart belief sich jüngst auf 7,27 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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