NASDAQ Composite Index-Papier AmeriServ Financial-Aktie: Hätte sich eine frühe Investition in AmeriServ Financial gerechnet?

So viel Geld hätte ein Anleger jetzt, wenn er vor Jahren in AmeriServ Financial investiert hätte.

Am 24.08.2013 wurde die AmeriServ Financial-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 3,06 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 326,797 AmeriServ Financial-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 23.08.2023 auf 3,06 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 000,00 USD wert. Das entspricht einer Abnahme von Prozent.

Der AmeriServ Financial-Wert an der Börse wurde auf 51,56 Mio. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at