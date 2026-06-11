NASDAQ Composite Index-Papier AmeriServ Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein AmeriServ Financial-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in AmeriServ Financial eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

AmeriServ Financial-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der AmeriServ Financial-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 2,78 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 35,971 AmeriServ Financial-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 135,61 USD, da sich der Wert eines AmeriServ Financial-Anteils am 10.06.2026 auf 3,77 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 35,61 Prozent gleich.

Der Börsenwert von AmeriServ Financial belief sich zuletzt auf 63,72 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at