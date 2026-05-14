AmeriServ Financial Aktie

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WKN: 885800 / ISIN: US03074A1025

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Lukratives AmeriServ Financial-Investment? 14.05.2026 16:04:16

NASDAQ Composite Index-Papier AmeriServ Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein AmeriServ Financial-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in AmeriServ Financial gewesen.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit AmeriServ Financial-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 2,87 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das AmeriServ Financial-Papier investiert hätte, befänden sich nun 3 484,321 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der AmeriServ Financial-Aktie auf 3,75 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 13 066,20 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 30,66 Prozent gleich.

Zuletzt ergab sich für AmeriServ Financial eine Börsenbewertung in Höhe von 63,49 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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