AmeriServ Financial Aktie

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WKN: 885800 / ISIN: US03074A1025

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Rentabler AmeriServ Financial-Einstieg? 06.08.2026 16:03:54

NASDAQ Composite Index-Papier AmeriServ Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein AmeriServ Financial-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Wer vor Jahren in AmeriServ Financial-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Am 06.08.2023 wurden AmeriServ Financial-Anteile via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 3,28 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 3 048,780 AmeriServ Financial-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der AmeriServ Financial-Aktie auf 4,62 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 14 085,37 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 40,85 Prozent angezogen.

Die Marktkapitalisierung von AmeriServ Financial bezifferte sich zuletzt auf 74,62 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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