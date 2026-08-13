AmeriServ Financial Aktie
WKN: 885800 / ISIN: US03074A1025
|Lohnender AmeriServ Financial-Einstieg?
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13.08.2026 16:03:50
NASDAQ Composite Index-Papier AmeriServ Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein AmeriServ Financial-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Vor 5 Jahren wurde die AmeriServ Financial-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 3,92 USD. Bei einem AmeriServ Financial-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 25,510 AmeriServ Financial-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 12.08.2026 126,79 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 4,97 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 26,79 Prozent zugenommen.
AmeriServ Financial markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 82,40 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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