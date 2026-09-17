AmeriServ Financial Aktie
WKN: 885800 / ISIN: US03074A1025
|Profitable AmeriServ Financial-Investition?
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17.09.2026 16:03:47
NASDAQ Composite Index-Papier AmeriServ Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AmeriServ Financial von vor 10 Jahren eingefahren
Am 17.09.2016 wurden AmeriServ Financial-Anteile an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 3,33 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 3 003,003 AmeriServ Financial-Papiere. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 16.09.2026 14 654,65 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 4,88 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 46,55 Prozent erhöht.
Der Börsenwert von AmeriServ Financial belief sich jüngst auf 82,05 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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