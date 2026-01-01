AmeriServ Financial Aktie
WKN: 885800 / ISIN: US03074A1025
|AmeriServ Financial-Investmentbeispiel
|
01.01.2026 16:03:58
NASDAQ Composite Index-Papier AmeriServ Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AmeriServ Financial von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren wurde das AmeriServ Financial-Papier feiertags-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die AmeriServ Financial-Aktie bei 3,13 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 319,489 AmeriServ Financial-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 31.12.2025 gerechnet (3,19 USD), wäre das Investment nun 1 019,17 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 1,92 Prozent vermehrt.
AmeriServ Financial markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 51,72 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
