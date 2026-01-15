NASDAQ Composite Index-Papier AmeriServ Financial-Aktie: So viel hätten Anleger an einem AmeriServ Financial-Investment von vor einem Jahr verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die AmeriServ Financial-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der AmeriServ Financial-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke waren AmeriServ Financial-Anteile an diesem Tag 2,73 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die AmeriServ Financial-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 36,630 Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 115,75 USD, da sich der Wert einer AmeriServ Financial-Aktie am 14.01.2026 auf 3,16 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +15,75 Prozent.

Jüngst verzeichnete AmeriServ Financial eine Marktkapitalisierung von 52,75 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at