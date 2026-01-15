AmeriServ Financial Aktie
WKN: 885800 / ISIN: US03074A1025
|Performance im Blick
|
15.01.2026 16:04:18
NASDAQ Composite Index-Papier AmeriServ Financial-Aktie: So viel hätten Anleger an einem AmeriServ Financial-Investment von vor einem Jahr verdient
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der AmeriServ Financial-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke waren AmeriServ Financial-Anteile an diesem Tag 2,73 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die AmeriServ Financial-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 36,630 Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 115,75 USD, da sich der Wert einer AmeriServ Financial-Aktie am 14.01.2026 auf 3,16 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +15,75 Prozent.
Jüngst verzeichnete AmeriServ Financial eine Marktkapitalisierung von 52,75 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Nachrichten zu AmeriServ Financial Inc.
Analysen zu AmeriServ Financial Inc.
Aktien in diesem Artikel
|AmeriServ Financial Inc.
|3,22
|0,00%
