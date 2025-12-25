AmeriServ Financial Aktie
WKN: 885800 / ISIN: US03074A1025
|Langfristige Anlage
|
25.12.2025 16:03:39
NASDAQ Composite Index-Papier AmeriServ Financial-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in AmeriServ Financial von vor 3 Jahren verloren
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der AmeriServ Financial-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 3,99 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 250,627 AmeriServ Financial-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 24.12.2025 gerechnet (3,10 USD), wäre das Investment nun 776,94 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 22,31 Prozent abgenommen.
AmeriServ Financial wurde jüngst mit einem Börsenwert von 51,28 Mio. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
