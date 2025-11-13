NASDAQ Composite Index-Papier AmeriServ Financial-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in AmeriServ Financial von vor 10 Jahren bedeutet

Vor Jahren in AmeriServ Financial-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Vor 10 Jahren wurden AmeriServ Financial-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 3,32 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die AmeriServ Financial-Aktie investiert, befänden sich nun 301,205 AmeriServ Financial-Anteile in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 12.11.2025 gerechnet (3,13 USD), wäre die Investition nun 942,77 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 5,72 Prozent eingebüßt.

AmeriServ Financial wurde jüngst mit einem Börsenwert von 51,42 Mio. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at