NASDAQ Composite Index-Papier AmeriServ Financial-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in AmeriServ Financial von vor 3 Jahren bedeutet

Das wäre der Verlust bei einem frühen AmeriServ Financial-Investment gewesen.

AmeriServ Financial-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das AmeriServ Financial-Papier bei 4,00 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die AmeriServ Financial-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 25,000 AmeriServ Financial-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 26.11.2025 auf 3,09 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 77,25 USD wert. Das entspricht einem Schwund von 22,75 Prozent.

Jüngst verzeichnete AmeriServ Financial eine Marktkapitalisierung von 52,73 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

