NASDAQ Composite Index-Papier AmeriServ Financial-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in AmeriServ Financial von vor 5 Jahren angefallen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in AmeriServ Financial-Aktien verlieren können.

Vor 5 Jahren wurde das AmeriServ Financial-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 3,90 USD wert. Bei einem Investment von 100 USD in AmeriServ Financial-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 25,641 AmeriServ Financial-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 96,67 USD, da sich der Wert eines AmeriServ Financial-Papiers am 25.02.2026 auf 3,77 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 3,33 Prozent eingebüßt.

Am Markt war AmeriServ Financial jüngst 61,44 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at