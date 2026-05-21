NASDAQ Composite Index-Papier AmeriServ Financial-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in AmeriServ Financial von vor 5 Jahren angefallen

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit dem AmeriServ Financial-Papier statt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 4,23 USD. Wer vor 5 Jahren 100 USD in die AmeriServ Financial-Aktie investiert hat, hat nun 23,641 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 20.05.2026 gerechnet (3,95 USD), wäre die Investition nun 93,38 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 6,62 Prozent vermindert.

Am Markt war AmeriServ Financial jüngst 65,16 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at