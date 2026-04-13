Amkor Technology Aktie

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WKN: 911648 / ISIN: US0316521006

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Rentables Amkor Technology-Investment? 13.04.2026 16:04:25

NASDAQ Composite Index-Papier Amkor Technology-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Amkor Technology-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Amkor Technology-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Am 13.04.2023 wurde die Amkor Technology-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Amkor Technology-Papiers betrug an diesem Tag 24,13 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 414,422 Amkor Technology-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 24 019,89 USD, da sich der Wert eines Amkor Technology-Anteils am 10.04.2026 auf 57,96 USD belief. Damit wäre die Investition 140,20 Prozent mehr wert.

Alle Amkor Technology-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 14,35 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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