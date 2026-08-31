NASDAQ Composite Index-Papier Amkor Technology-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Amkor Technology-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen Amkor Technology-Einstiegs gewesen.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS Handel mit der Amkor Technology-Aktie statt. Der Schlusskurs des Amkor Technology-Papiers betrug an diesem Tag 27,96 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 35,765 Amkor Technology-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 47,88 USD gerechnet, wäre die Investition nun 1 712,45 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 71,24 Prozent zugenommen.

Insgesamt war Amkor Technology zuletzt 11,91 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at