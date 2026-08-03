Amkor Technology Aktie
WKN: 911648 / ISIN: US0316521006
|Amkor Technology-Investment
|
03.08.2026 16:03:30
NASDAQ Composite Index-Papier Amkor Technology-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Amkor Technology-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS Handel mit der Amkor Technology-Aktie statt. Diesen Tag beendeten die Amkor Technology-Anteile bei 28,25 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Amkor Technology-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 3,540 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Amkor Technology-Papiers auf 49,87 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 176,53 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 76,53 Prozent.
Am Markt war Amkor Technology jüngst 12,39 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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