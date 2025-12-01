NASDAQ Composite Index-Papier Amkor Technology-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Amkor Technology-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Das Amkor Technology-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 15,04 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das Amkor Technology-Papier investiert hätte, befänden sich nun 664,894 Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 28.11.2025 gerechnet (36,39 USD), wäre das Investment nun 24 195,48 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 141,95 Prozent erhöht.

Jüngst verzeichnete Amkor Technology eine Marktkapitalisierung von 9,02 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at