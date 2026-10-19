Amkor Technology Aktie
WKN: 911648 / ISIN: US0316521006
|Rentable Amkor Technology-Anlage?
|
19.10.2026 16:03:44
NASDAQ Composite Index-Papier Amkor Technology-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Amkor Technology-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit Amkor Technology-Anteilen statt. Den vorherigen Handelstag beendete das Amkor Technology-Papier bei 31,29 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das Amkor Technology-Papier investiert hätte, hätte er nun 319,591 Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 13 365,29 USD, da sich der Wert eines Amkor Technology-Papiers am 16.10.2026 auf 41,82 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 33,65 Prozent vermehrt.
Amkor Technology wurde am Markt mit 10,39 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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