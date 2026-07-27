NASDAQ Composite Index-Papier Amkor Technology-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Amkor Technology-Investment von vor einem Jahr eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Amkor Technology-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Amkor Technology-Papier an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 21,16 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 472,590 Amkor Technology-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 30 699,43 USD, da sich der Wert eines Amkor Technology-Papiers am 24.07.2026 auf 64,96 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +206,99 Prozent.

Amkor Technology markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 16,04 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at