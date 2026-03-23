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Amkor Technology Aktie

Amkor Technology für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 911648 / ISIN: US0316521006

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Performance im Blick 23.03.2026 16:04:52

NASDAQ Composite Index-Papier Amkor Technology-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Amkor Technology von vor 5 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Amkor Technology gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurde die Amkor Technology-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Amkor Technology-Papiers betrug an diesem Tag 21,94 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 455,789 Amkor Technology-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 20.03.2026 gerechnet (45,81 USD), wäre die Investition nun 20 879,67 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +108,80 Prozent.

Amkor Technology war somit zuletzt am Markt 11,42 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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