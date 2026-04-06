NASDAQ Composite Index-Papier Amkor Technology-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Amkor Technology von vor einem Jahr eingebracht

Investoren, die vor Jahren in Amkor Technology-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Das Amkor Technology-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 14,88 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 67,204 Amkor Technology-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 02.04.2026 gerechnet (46,70 USD), wäre die Investition nun 3 138,44 USD wert. Aus 1 000 USD wurden somit 3 138,44 USD, was einer positiven Performance von 213,84 Prozent entspricht.

Die Marktkapitalisierung von Amkor Technology belief sich zuletzt auf 11,59 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at