NASDAQ Composite Index-Papier Amkor Technology-Aktie: So viel hätte eine Investition in Amkor Technology von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Amkor Technology-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Das Amkor Technology-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 9,47 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Amkor Technology-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 105,597 Amkor Technology-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 09.10.2026 5 186,91 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 49,12 USD belief. Damit wäre die Investition 418,69 Prozent mehr wert.

Amkor Technology wurde am Markt mit 12,17 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at