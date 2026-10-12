Amkor Technology Aktie
WKN: 911648 / ISIN: US0316521006
|Rentable Amkor Technology-Anlage?
|
12.10.2026 16:03:50
NASDAQ Composite Index-Papier Amkor Technology-Aktie: So viel hätte eine Investition in Amkor Technology von vor 10 Jahren abgeworfen
Das Amkor Technology-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 9,47 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Amkor Technology-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 105,597 Amkor Technology-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 09.10.2026 5 186,91 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 49,12 USD belief. Damit wäre die Investition 418,69 Prozent mehr wert.
Amkor Technology wurde am Markt mit 12,17 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Amkor Technology Inc.
|
16:03
|NASDAQ Composite Index-Papier Amkor Technology-Aktie: So viel hätte eine Investition in Amkor Technology von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
11.10.26
|Erste Schätzungen: Amkor Technology stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
09.10.26
|Freundlicher Handel: NASDAQ Composite letztendlich im Plus (finanzen.at)
|
09.10.26
|Optimismus in New York: NASDAQ Composite klettert am Mittag (finanzen.at)
|
05.10.26
|NASDAQ Composite Index-Titel Amkor Technology-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Amkor Technology-Investment von vor 5 Jahren verdient (finanzen.at)
|
30.09.26
|Freundlicher Handel in New York: Das macht der NASDAQ Composite aktuell (finanzen.at)
|
30.09.26
|NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite mittags fester (finanzen.at)
|
28.09.26
|NASDAQ Composite Index-Papier Amkor Technology-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Amkor Technology-Investment von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
Analysen zu Amkor Technology Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Amkor Technology Inc.
|43,02
|-1,41%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerEntspannung an der Öl- und Anleihenfront: ATX zeigt sich stark -- DAX mit freundlichem Wochenauftakt -- US-Börsen uneins -- Asiens Börsen schließen uneinheitlich, kein Handel in Japan
Am heimischen Aktienmarkt sind Gewinne zu sehen. Am deutschen Aktienmarkt dominieren zum Auftakt der neuen Woche ebenfalls die Käufer. Die US-Börsen präsentieren sich am Montag uneinheitlich. In Fernost fanden die Märkte keine einheitliche Richtung.