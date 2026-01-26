NASDAQ Composite Index-Papier Amkor Technology-Aktie: So viel hätte eine Investition in Amkor Technology von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Amkor Technology-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurde das Amkor Technology-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 17,21 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Amkor Technology-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 5,811 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 23.01.2026 auf 49,71 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 288,84 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 188,84 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von Amkor Technology belief sich jüngst auf 12,32 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at