NASDAQ Composite Index-Papier Amkor Technology-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Amkor Technology-Investment von vor 10 Jahren verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Amkor Technology-Aktie Anlegern gebracht.

Am 20.07.2016 wurde das Amkor Technology-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 6,29 USD. Wer vor 10 Jahren 1 000 USD in die Amkor Technology-Aktie investiert hat, hat nun 158,983 Anteile im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 17.07.2026 10 006,36 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 62,94 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 900,64 Prozent vermehrt.

Amkor Technology wurde am Markt mit 15,57 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at