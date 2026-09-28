Amkor Technology Aktie
WKN: 911648 / ISIN: US0316521006
|Performance im Blick
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28.09.2026 16:03:46
NASDAQ Composite Index-Papier Amkor Technology-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Amkor Technology-Investment von vor 3 Jahren verdient
Amkor Technology-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 22,77 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 10 000 USD in die Amkor Technology-Aktie investierten, hätten nun 439,174 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 25.09.2026 23 544,14 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 53,61 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 135,44 Prozent gesteigert.
Der Börsenwert von Amkor Technology belief sich jüngst auf 13,30 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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