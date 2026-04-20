Amkor Technology Aktie

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WKN: 911648 / ISIN: US0316521006

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Profitabler Amkor Technology-Einstieg? 20.04.2026 16:03:35

NASDAQ Composite Index-Papier Amkor Technology-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Amkor Technology-Investment von vor 5 Jahren verdient

Vor Jahren in Amkor Technology-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Amkor Technology-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende standen Amkor Technology-Anteile an diesem Tag bei 22,67 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Amkor Technology-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 4,411 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 17.04.2026 auf 67,37 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 297,18 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 197,18 Prozent erhöht.

Jüngst verzeichnete Amkor Technology eine Marktkapitalisierung von 16,72 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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