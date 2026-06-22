Amkor Technology Aktie
WKN: 911648 / ISIN: US0316521006
|Lohnender Amkor Technology-Einstieg?
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22.06.2026 16:03:36
NASDAQ Composite Index-Papier Amkor Technology-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Amkor Technology von vor 10 Jahren verdient
Heute vor 10 Jahren wurden Amkor Technology-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 6,00 USD. Bei einem Amkor Technology-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 16,667 Amkor Technology-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 90,46 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 507,67 USD wert. Das entspricht einem Plus von 1 407,67 Prozent.
Jüngst verzeichnete Amkor Technology eine Marktkapitalisierung von 22,37 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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