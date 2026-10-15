Amtech Systems Aktie
WKN: 914333 / ISIN: US0323325045
|Langfristige Anlage
|
15.10.2026 16:03:55
NASDAQ Composite Index-Papier Amtech Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Amtech Systems-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Amtech Systems-Papier via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 4,60 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 217,391 Amtech Systems-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Amtech Systems-Papiers auf 14,00 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 3 043,48 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 204,35 Prozent zugenommen.
Am Markt war Amtech Systems jüngst 269,96 Mio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Amtech Systems Inc.
Analysen zu Amtech Systems Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Amtech Systems Inc.
|11,30
|-5,04%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNachlassende KI-Sorgen: Dow schließt leichter -- ATX und DAX verabschieden sich deutlich höher ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt sowie der deutsche Leitindex präsentierten sich vor dem Wochenende deutlich höher. Der Dow gab im Freitagshandel nach. An den Märkten in Asien ging es am Freitag wieder aufwärts.