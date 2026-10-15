Amtech Systems Aktie

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WKN: 914333 / ISIN: US0323325045

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Langfristige Anlage 15.10.2026 16:03:55

NASDAQ Composite Index-Papier Amtech Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Amtech Systems-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Amtech Systems-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Amtech Systems-Papier via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 4,60 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 217,391 Amtech Systems-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Amtech Systems-Papiers auf 14,00 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 3 043,48 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 204,35 Prozent zugenommen.

Am Markt war Amtech Systems jüngst 269,96 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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