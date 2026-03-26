NASDAQ Composite Index-Papier Amtech Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Amtech Systems-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Amtech Systems-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Amtech Systems-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete die Amtech Systems-Aktie bei 11,83 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die Amtech Systems-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 845,309 Amtech Systems-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 10 160,61 USD, da sich der Wert einer Amtech Systems-Aktie am 25.03.2026 auf 12,02 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +1,61 Prozent.

Amtech Systems wurde jüngst mit einem Börsenwert von 173,09 Mio. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at