Amtech Systems Aktie
WKN: 914333 / ISIN: US0323325045
|Lukrative Amtech Systems-Investition?
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26.03.2026 16:03:52
NASDAQ Composite Index-Papier Amtech Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Amtech Systems-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Amtech Systems-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete die Amtech Systems-Aktie bei 11,83 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die Amtech Systems-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 845,309 Amtech Systems-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 10 160,61 USD, da sich der Wert einer Amtech Systems-Aktie am 25.03.2026 auf 12,02 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +1,61 Prozent.
Amtech Systems wurde jüngst mit einem Börsenwert von 173,09 Mio. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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