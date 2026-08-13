NASDAQ Composite Index-Papier Amtech Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Amtech Systems-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Amtech Systems-Aktie gebracht.

Vor 5 Jahren wurde das Amtech Systems-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Amtech Systems-Papier bei 9,71 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 102,987 Amtech Systems-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 12.08.2026 gerechnet (15,94 USD), wäre die Investition nun 1 641,61 USD wert. Die Steigerung von 1 000 USD zu 1 641,61 USD entspricht einer Performance von +64,16 Prozent.

Amtech Systems markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 270,02 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at