Amtech Systems Aktie
WKN: 914333 / ISIN: US0323325045
|Rentable Amtech Systems-Anlage?
|
13.08.2026 16:03:50
NASDAQ Composite Index-Papier Amtech Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Amtech Systems-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Vor 5 Jahren wurde das Amtech Systems-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Amtech Systems-Papier bei 9,71 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 102,987 Amtech Systems-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 12.08.2026 gerechnet (15,94 USD), wäre die Investition nun 1 641,61 USD wert. Die Steigerung von 1 000 USD zu 1 641,61 USD entspricht einer Performance von +64,16 Prozent.
Amtech Systems markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 270,02 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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