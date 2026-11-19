Bei einem frühen Amtech Systems-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Am 19.11.2025 wurden Amtech Systems-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 7,22 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 13,850 Amtech Systems-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 163,99 USD, da sich der Wert eines Amtech Systems-Papiers am 18.11.2026 auf 11,84 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 63,99 Prozent gleich.

Alle Amtech Systems-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 199,24 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at