Amtech Systems Aktie
WKN: 914333 / ISIN: US0323325045
|Performance unter der Lupe
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19.11.2026 16:03:43
NASDAQ Composite Index-Papier Amtech Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Amtech Systems-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Am 19.11.2025 wurden Amtech Systems-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 7,22 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 13,850 Amtech Systems-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 163,99 USD, da sich der Wert eines Amtech Systems-Papiers am 18.11.2026 auf 11,84 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 63,99 Prozent gleich.
Alle Amtech Systems-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 199,24 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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