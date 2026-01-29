Amtech Systems Aktie
WKN: 914333 / ISIN: US0323325045
|Lukrative Amtech Systems-Investition?
|
29.01.2026
NASDAQ Composite Index-Papier Amtech Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Amtech Systems von vor 5 Jahren abgeworfen
Am 29.01.2021 wurde die Amtech Systems-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 6,99 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Amtech Systems-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 14,306 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 28.01.2026 auf 18,28 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 261,52 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 161,52 Prozent erhöht.
Zuletzt ergab sich für Amtech Systems eine Börsenbewertung in Höhe von 253,18 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
