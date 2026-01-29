Amtech Systems Aktie

Amtech Systems für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 914333 / ISIN: US0323325045

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lukrative Amtech Systems-Investition? 29.01.2026 16:04:02

NASDAQ Composite Index-Papier Amtech Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Amtech Systems von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen Amtech Systems-Investment verdienen können.

Am 29.01.2021 wurde die Amtech Systems-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 6,99 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Amtech Systems-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 14,306 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 28.01.2026 auf 18,28 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 261,52 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 161,52 Prozent erhöht.

Zuletzt ergab sich für Amtech Systems eine Börsenbewertung in Höhe von 253,18 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Amtech Systems Inc.

mehr Nachrichten