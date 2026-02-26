NASDAQ Composite Index-Papier Amtech Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Amtech Systems von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Amtech Systems eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 5 Jahren wurden Amtech Systems-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Amtech Systems-Papier bei 9,59 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Amtech Systems-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 104,275 Amtech Systems-Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 25.02.2026 1 330,55 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 12,76 USD belief. Mit einer Performance von +33,06 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Amtech Systems markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 176,71 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at