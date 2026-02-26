Amtech Systems Aktie

Amtech Systems für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 914333 / ISIN: US0323325045

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Investmentbeispiel 26.02.2026 16:04:04

NASDAQ Composite Index-Papier Amtech Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Amtech Systems von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Amtech Systems eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 5 Jahren wurden Amtech Systems-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Amtech Systems-Papier bei 9,59 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Amtech Systems-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 104,275 Amtech Systems-Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 25.02.2026 1 330,55 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 12,76 USD belief. Mit einer Performance von +33,06 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Amtech Systems markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 176,71 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Amtech Systems Inc.

mehr Nachrichten