Amtech Systems Aktie
WKN: 914333 / ISIN: US0323325045
|Rentable Amtech Systems-Investition?
|
26.11.2026 16:03:31
NASDAQ Composite Index-Papier Amtech Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Amtech Systems von vor 3 Jahren abgeworfen
Am 26.11.2023 wurde die Amtech Systems-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Amtech Systems-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 7,58 USD. Wer vor 3 Jahren 1 000 USD in die Amtech Systems-Aktie investiert hat, hat nun 131,926 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 440,63 USD, da sich der Wert einer Amtech Systems-Aktie am 25.11.2026 auf 10,92 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 44,06 Prozent angewachsen.
Insgesamt war Amtech Systems zuletzt 191,89 Mio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Amtech Systems Inc.
Analysen zu Amtech Systems Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Amtech Systems Inc.
|9,90
|8,20%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWall Street bleibt an Thanksgiving geschlossen -- ATX und DAX schließen deutlich im Plus -- Asiens Börsen schlussendlich mehrheitlich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt präsentierten sich im Handel am Donnerstag mit Gewinnen. Die US-Börsen bleiben feiertagsbedingt geschlossen. In Asien waren am Donnerstag überwiegend positive Vorzeichen zu beobachten.