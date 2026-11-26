Das wäre der Gewinn bei einem frühen Amtech Systems-Investment gewesen.

Am 26.11.2023 wurde die Amtech Systems-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Amtech Systems-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 7,58 USD. Wer vor 3 Jahren 1 000 USD in die Amtech Systems-Aktie investiert hat, hat nun 131,926 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 440,63 USD, da sich der Wert einer Amtech Systems-Aktie am 25.11.2026 auf 10,92 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 44,06 Prozent angewachsen.

Insgesamt war Amtech Systems zuletzt 191,89 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at