Amtech Systems Aktie
WKN: 914333 / ISIN: US0323325045
|Frühes Investment
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21.05.2026 16:03:58
NASDAQ Composite Index-Papier Amtech Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Amtech Systems von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit der Amtech Systems-Aktie statt. Diesen Tag beendete das Amtech Systems-Papier bei 9,03 USD. Wer vor 5 Jahren 1 000 USD in die Amtech Systems-Aktie investiert hat, hat nun 110,742 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 2 242,52 USD, da sich der Wert eines Amtech Systems-Anteils am 20.05.2026 auf 20,25 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 124,25 Prozent erhöht.
Der Börsenwert von Amtech Systems belief sich jüngst auf 284,53 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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