NASDAQ Composite Index-Papier Amtech Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Amtech Systems von vor einem Jahr abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Amtech Systems-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Amtech Systems-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der Amtech Systems-Anteile betrug an diesem Tag 4,62 USD. Wenn man vor 1 Jahr 10 000 USD in die Amtech Systems-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 2 164,502 Anteilen. Die gehaltenen Amtech Systems-Anteile wären am 29.07.2026 29 545,45 USD wert, da der Schlussstand 13,65 USD betrug. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 195,45 Prozent gesteigert.

Amtech Systems wurde am Markt mit 258,37 Mio. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at