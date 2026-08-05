AngioDynamics Aktie
WKN: A0B9A5 / ISIN: US03475V1017
|Langfristige Performance
|
05.08.2026 16:03:56
NASDAQ Composite Index-Papier AngioDynamics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein AngioDynamics-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Am 05.08.2023 wurden AngioDynamics-Anteile via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 8,41 USD. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 100 USD in die AngioDynamics-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 11,891 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 180,62 USD, da sich der Wert eines AngioDynamics-Papiers am 04.08.2026 auf 15,19 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 80,62 Prozent zugenommen.
Der Marktwert von AngioDynamics betrug jüngst 627,07 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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