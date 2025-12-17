AngioDynamics Aktie

WKN: A0B9A5 / ISIN: US03475V1017

Performance im Blick 17.12.2025 16:04:30

NASDAQ Composite Index-Papier AngioDynamics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein AngioDynamics-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in AngioDynamics-Aktien gewesen.

Das AngioDynamics-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 9,26 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 107,991 AngioDynamics-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 16.12.2025 auf 13,48 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 455,72 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 45,57 Prozent zugenommen.

AngioDynamics wurde am Markt mit 551,01 Mio. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

